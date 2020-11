Ende des Mobilfunkstreits Polizei scheitert mit Plan für eigenes LTE-Netz

Auf der anderen Seite warf sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, ebenfalls CDU, für die Energiewirtschaft in die Bresche. Auch die Strombranche will ein eigenes, besonders abgesichertes Funknetz betreiben. Es soll in Zeiten der Energiewende die zunehmend dezentrale Infrastruktur steuern und Millionen von Erzeugern und Verbrauchern – private Solaranlagen, Windparks, Kleinkraftwerke, Umspann- oder Ladestationen – vernetzen.