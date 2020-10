Seehofer vs. Altmaier Megahertz-Zoff: Muss die Politik zwischen Energiewende und Sicherheit entscheiden?

Tatsächlich ist wohl an beiden Vorwürfen was dran. Die Sicherheitsbehörden sehen in dem neuen Funknetz eine Chance, ihr inzwischen zwar weitgehend flächendeckendes, technologisch aber angejahrtes digitales Behördennetz wenigstens etwas an die Leistungsfähigkeit aktueller Mobilfunknetze anzunähern. Was die Datenkommunikation angeht, so muss sich der Behördenfunk bisher im Grunde mit SMS-Kommunikation begnügen. Die Datenübertragungsfähigkeiten ähneln denen analoger Modems aus prähistorischen Internet-Zeiten. Ein zusätzliches 450-Megahertz-Netz auf LTE-Basis könnte Datenabfragen deutlich beschleunigen und auch mal die Übertragung von Fotos oder kurzen Videos erlauben.