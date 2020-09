Flucht zu Youtube und Co. Der Exodus der TikTok-Stars

Für TikTok geht es ums Überleben. Die Unsicherheit ist aktuell groß, die Plattform ist zum Spielball in einem globalen Konflikte geworden: Wochenlang hat US-Präsident Donald Trump die chinesische Video-App unter Druck gesetzt, gar mit einem Verbot gedroht. Zwar scheint TikToks Zukunft in den USA vorerst gesichert, nachdem der US-Präsident einen Deal zwischen dem chinesischen Eigentümer Bytedance und US-Unternehmen gebilligt hat. Das weltweite Geschäft von TikTok komme in eine neue Firma mit Sitz in den USA, „wahrscheinlich in Texas“, sagte Trump in der Nacht zum Sonntag. Der Download-Stopp für die App, der für Nutzer ab Montag greifen sollte, wurde um eine Woche auf geschoben.