Mondmissionen und mehr So spektakulär wird das Raumfahrtjahr 2024

„Es geht nicht um das, was du denkst“, antwortete der. „Du musst dazu kommen.“ Wiseman zog den Arzttermin durch, wählte sich dann aber per Telefon in die Konferenz ein. Und erhielt dann die größte Nachricht seiner Laufbahn: Die Nasa wählte Wiseman zum Kommandanten von Artemis II – des ersten Astronauten-Flugs zum Mond seit Ende der Apollo-Ära vor mehr als 50 Jahren. Sofern die Astronauten nicht noch weitere Meetings vertändeln und auch sonst alles wie geplant läuft, könnte es im November 2024 so weit sein: Zusammen mit drei Kollegen soll Wiseman dann in einem Orion-Raumschiff zum Mond aufbrechen, ihn umrunden und nach zehn Tagen wieder zur Erde zurückkehren. Es ist die Generalprobe für eine Mondlandung, die für Ende 2025 geplant ist.