SpaceX „Das Starship wird ein Paradigmenwechsel in der Raumfahrt“

Ginge es in Europa denn nicht zumindest preiswerter?

Was wir in den Vereinigten Staaten gesehen haben, ist, dass private Unternehmen wie SpaceX die bestehende Industrie herausgefordert haben. Und ich denke, was Sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Europa sehen werden, ist sicherlich eine ähnliche Disruption der Launcher-Industrie. Es gibt in Deutschland gerade ein interessantes Rennen dreier Raketen-Start-ups – Rocket Factory, HyImpulse und Isar Aerospace. Alle bauen Raketen für den Transport von Kleinsatelliten, sie spornen sich gegenseitig an. Und ich finde großartig, dass die Esa sie unterstützt. Dann gibt es noch Orbex in Großbritannien oder PLD Space in Spanien. Es wird interessant sein zu verfolgen, welches der neuen Unternehmen erfolgreich sein wird. Die Erfolgreichen könnten als Erstes der europäischen Vega-Rakete Konkurrenz machen...