Allerdings lässt sich der grüne Strom, der für saubere E-Fuels nötig ist, in Patagonien deutlich effizienter herstellen als in Deutschland. Während die Windkraftanlagen laut Siemens Energy am Kap Horn 6000 Stunden im Jahr unter Volllast laufen können, sind in der Nordsee aktuellen Berechnungen zufolge nur etwa 3000 Stunden realistisch. Auf dem deutschen Festland ist es noch einmal sehr viel weniger. Die unter Seefahrern seit Jahrhunderten gefürchteten Bedingungen am Kap Horn also dürften den physikalischen Nachteil eines mit E-Fuel angetriebenen Verbrenners zumindest in Deutschland zu einem guten Stück ausgleichen.