Short-Attacke auf Nikola Trucks, Lügen und Videos?

Für Hindenburg ist das keine Rechtfertigung, sondern eine Beichte: „Wir sehen das neue Eingeständnis des Unternehmens, dass der Nikola One in dem Video nicht von sich aus angetrieben wurde, als stillschweigendes Eingeständnis von Wertpapierbetrug.“ In der Beschreibung des YouTube-Videos sei schließlich von 1000 PS die Rede, die der Truck habe, und auf Facebook habe das Unternehmen in einem Post geschrieben, das Fahrzeug habe kein Problem, sieben Prozent Steigung hinaufzufahren. Bei Veröffentlichung des Videos im Jahr 2018 war Nikola allerdings noch nicht an der Börse gelistet.