Der mit Abstand am meisten angelaufene europäische LNG-Hafen für Schiffe aus Russland, das zeigt die Auswertung, ist Zeebrügge in Belgien. Hier lag etwa am 11. Januar die „Nikolay Zubov“, um zuvor in Sabetta aufgenommenes Gas zu entladen. Das zeigt ein Satellitenbild von jenem Tag. Daten zum Tiefgang des Schiffes belegen, dass Ladung gelöscht wurde. Die Zubov, Baujahr 2019, hat seitdem zwei weitere Male Erdgas von Russland in die EU gebracht – am 31. Januar nach Montoir-de-Bretagne in Frankreich und am 20. Februar erneut nach Zeebrügge.