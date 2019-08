Autoindustrie unter Druck: „Viele Unternehmen werden es alleine nicht schaffen“

Die Lage ist tatsächlich ausgesprochen herausfordernd. Die Autoindustrie steht vor einer grundlegenden Transformation, die neue Fähigkeiten, neue Ansätze und hohe Investitionen in das zukünftige Geschäft verlangt. Gleichzeitig befindet sich die Autoindustrie mittlerweile in ihrem ersten Abschwung seit 2009. Die globale Automobilproduktion ist deutlich rückläufig und die nächsten Jahre werden keine einfachen werden. Dadurch bricht Herstellern und Zulieferern teilweise das traditionelle Geschäft weg. Das macht Investitionen in die Wende noch schwieriger, viele Unternehmen werden es alleine nicht mehr schaffen. Das sieht am auch am Kapitalmarkt. Es gibt kaum eine Branche, die so niedrige Bewertungsmultiplikatoren aufweist wie die Autoindustrie.