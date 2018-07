Mit zuletzt 4,9 Indexpunkten wird Fiat in Großbritannien besser bewertet als in den anderen genannten Ländern. Nicht ganz jeder Zehnte auf der Insel kann sich den Kauf eines Fiats vorstellen.



Und in Deutschland verzeichnen wir vor allem in den letzten Monaten einen außerordentlichen Zuwachs: Seit April konnte Fiat indexseitig seine positive Erholung hierzulande in diesem Jahr noch einmal deutlich beschleunigen, in Kürze könnte der Konzern sogar erstmals seit Beginn unserer Messungen den negativen Bereich unserer Index-Skala verlassen. Jeder zwanzigste Deutsche kann sich im Übrigen heute den Kauf eines Fiats laut unseren Umfragewerten vorstellen.