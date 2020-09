Stadler-Prozess Audi, die Nazis und der Abgasskandal – und was wir daraus lernen sollten

Dabei ist es eigentlich einfach: Macht’s richtig! Nicht halbherzig, nicht taktierend, sondern richtig. So wie bei Ferdls Fugen. Dazu muss man aber verstanden haben, dass Qualität bei der Transparenz, der Integrität, der Compliance, der Corporate Governance ebenso wichtig und richtig sind, wie Produktqualität. Denn wenn ich Compliance-Probleme in der Entwicklungsabteilung habe, dann habe ich bald ein Problem mit der Produktqualität. Zum Beispiel bei den Abgasen. Und wenn ich die Firmenvergangenheit beschönige, muss ich mich nicht wundern, wenn Mitarbeiter in ihren Berichten an den Vorstand auch mal ein bisschen was beschönigen. Zum Beispiel bei den Abgasen.