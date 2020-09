Commerzbank Die drei Fragezeichen des Hans-Jörg Vetter

Und dann funkt neben Cerberus vermutlich auch noch der in der Not zu neuem Selbstbewusstsein erwachte Großaktionär Bund hinein. In welche Richtung Berlin die Geschehnisse vor der Bundestagswahl lenken will, ist ebenso unklar wie deren mittelfristige Perspektiven. Viele Beobachter meinen, dass es ohnehin nur darum gehen kann, das Institut zu einem einigermaßen lohnenden Übernahmeziel zu machen. Da die Commerzbank in jeder möglichen Fusion wohl nur Juniorpartner wäre, ginge spätestens damit dann auch die Amtszeit ihres Chefs zu Ende.