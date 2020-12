Onlinebank N26: Endlich langweilig

Das Problem ist: Das Konzept ist längst an seine Grenzen gekommen, einfach in immer neue Märkte zu expandieren und so Kunden zu gewinnen. In vielen großen Auslandsmärkten wie Frankreich und den USA ist die Onlinebank längst aktiv. Aus Großbritannien mussten sich Stalf und seine Truppe sogar zähneknirschend zurückziehen, der Brexit diente als passende Ausrede. Den Markteintritt in Brasilien musste die Bank auf nächstes Jahr verschieben. In weitere Märkte vorzudringen, ist erst mal nicht geplant – weshalb sich N26 nun darauf konzentriert, zusätzliche Kunden in Ländern zu gewinnen, in denen die Bank bereits aktiv ist.



Allein: Eine breite Produktpalette bieten Stalf und Co. bislang nicht. Im Wesentlichen muss die Bank Kunden dadurch überzeugen, dass sie mit ihrem N26-Konto bezahlen können. Das kann je nach Land und dortigen Banken bereits ein triftiges Argument für Verbraucher sein, wenn N26 günstiger ist als etablierte Anbieter. In hart umkämpften Bankenmärkten wie Deutschland ist das aber viel zu wenig, damit N26 genug Kunden gewinnt und sich die Träume vom neuen deutschen Bankchampion erfüllen.