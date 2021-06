Bilanz zum Wirecard-Ausschuss Wahlkampfgetöse oder echte Empörung?

„Den Bilanzbetrug hätte EY feststellen können und müssen“, unterstrich Kiziltepe. Dass die Prüfer die Bilanzen von Wirecard jahrelang absegneten habe das Vertrauen in das Unternehmen bestärkt. Nicht nur die Grünen-Obfrau Lisa Paus vermisste bei den Prüfern von EY „die kritische Grundhaltung“. Noch am Dienstag scheiterte ein Ex-Prüfer scheiterte vor dem Verwaltungsgericht Berlin mit dem Versuch, die Veröffentlichung von Passagen zu verhindern, in denen sein Handeln kritisch betrachtet wurde.