In der Reisebranche herrscht Aufbruchsstimmung: Der Frühling steht in den Startlöchern, die Osterferien vor der Tür, weltweit haben mittlerweile viele Länder ihre Reisebeschränkungen gelockert oder aufgehoben. Auch die Bundesregierung erwägt Lockerungen in den kommenden Tagen und Wochen. Zwar sind die letzten Unwägbarkeiten aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie noch nicht ausgeräumt, doch zeigen Daten unserer Zielgruppensegmentierungs-Lösung YouGov Profiles, dass in den letzten 30 Tagen fast ein Fünftel der Deutschen trotz Corona aktiv auf der Suche nach Reisen ins Ausland waren oder diese bereits gebucht haben. Und auch, wenn das beliebteste Reiseziel der Deutschen Deutschland selber ist, wie sich kürzlich in unserem internationalen Travel & Tourism: Brand & Destination Ranking 2022 zeigte, zieht es die Deutschen wieder vermehrt ins Ausland.