Insolvenz Was Germania-Kunden jetzt wissen müssen

Lediglich Passagiere, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht haben, können immerhin auf eine Ersatzbeförderung hoffen. Germania bat diese Kunden, sich direkt an ihren Reiseveranstalter zu wenden, um eine solche Ersatzbeförderung zu erhalten. So versprach etwa Reiseveranstalter Tui, betroffene Kunden „sukzessive auf andere Flugverbindungen“ umzubuchen. Tuifly sei in Kontakt mit seinen Partnern, um alternative Angebote zu finden. „Wir können unseren Kunden versichern, dass wir alles Notwendige tun, um ihren Flug sicherzustellen. Niemand muss sich Sorgen machen, dass er nicht in den Urlaub fliegen kann oder am Reiseziel festsitzt“, so Tui-Touristikchef Stefan Baumert. Mit der eigenen Konzernairline Tuifly sei man gut aufgestellt, um Urlauber zu befördern. Tui-Urlauber, die von den Flugveränderungen bei Germania betroffen sind, werden aktiv vom Veranstalter informiert.