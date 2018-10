Kampf gegen Verspätungen Diese 5 Punkte sollen Eurowings retten

3. Mehr Helfer

Besonders an den großen Flughäfen will Eurowings künftig wieder mehr eigenes fachkundiges Personal beschäftigen. Die sollen im Gegensatz zu den heutigen Dienstleistern auch kompliziertere Probleme schneller – oder überhaupt – lösen können. Dazu zählen auch wieder mehr eigene erfahrene Stationsleiter, die an den wichtigen Airports rechtzeitig eingreifen sollen, bevor etwas aus dem Ruder läuft. An seltener angeflogenen Airports sollen zumindest mehr Berater aus der Zentrale für mehr Fachwissen und Einsatzbereitschaft der Fremdbeschäftigten sorgen. Denn es hat sich gezeigt, dass die bisherige Grundlinie, vorrangig auf niedrige Kosten zu setzen, am Ende massiv die Kunden vergrault und zur Konkurrenz treibt.

Gleichzeitig will Eurowings den Digitalservice ausbauen. Das soll nicht helfen, Mitarbeiter einzusparen, sondern soll die eigenen Leute von Routineaufgaben entlasten, damit sie sich um die komplexeren Fälle kümmern können. Dafür hat das Unternehmen in Programme investiert, die bei Verspätungen und Flugabsagen schneller und vor allem richtig oder verständlicher informieren. „Da waren wir bisher nicht gut“, gibt Wagner zu und verspricht: „Wir nutzen hier statt komplexer selbst gestrickter Programme mehr Standardsoftware.“ Die sollen auch die Entschädigungen für Verspätungen überwiegend automatisch erledigen, um den Kunden wochenlange Wartezeiten und das etwas unwürdige Feilschen um eine geringere als die vorgeschriebene Ausgleichszahlung zu ersparen.