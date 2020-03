Lufthansa, British Airways, Ryanair Airlines streichen ihre Flugpläne zusammen

Wegen verminderter Nachfrage infolge des Coronavirus strich die britische Fluggesellschaft British Airways (BA) Hunderte Flüge in die USA und nach Europa. Wie die Airline am Montag mitteilte, werden zwischen dem 17. und 28. März mehr als 200 Hin- und Rückflüge abgesagt, unter anderem nach Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Irland und in die Schweiz. Auch die irische Fluggesellschaft Ryanair kündigte an, ihre Flüge von und nach Italien zusammenzustreichen. Bis zu jeder vierte Kurzstreckenflug „hauptsächlich von und nach Italien“ falle zwischen dem 17. März und dem 8. April weg, teilte die Airline am Montag mit.