Umbruch in der Logistikbranche: „Schiere Größe heißt noch nicht, dass man die Digitalisierung meistert“

Die Logistik gilt als eine der am wenigsten digitale Branchen. Das verwundert, schließlich beschäftigt sich die Branche pausenlos damit, wie man etwas am einfachsten und am schnellsten vermitteln kann.



Doch an den Grenzposten und Flughäfen braucht man auch heute noch Faxgeräte und Papier. Auch in der Unternehmens-IT sieht es selten modern aus. Die Systeme sind mit den Unternehmen gewachsen, häufig unkoordiniert und das seit Jahren.