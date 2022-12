Zug, Fernbus, Flugzeug Wo im Weihnachtsverkehr Chaos droht

Die Deutsche Bahn hat vorgesorgt. Zumindest in Sachen Zugflotte. 80 zusätzliche Züge will das Unternehmen in der Weihnachtszeit und rund um Silvester auf die Schiene bringen. Die Bahn könnte so viele Menschen durch die Republik transportieren wie nie zuvor. In der Zeit vom 23. Dezember 2022 bis zum 2. Januar 2023 seien vor allem „auf den stark nachgefragten Verbindungen“, etwa zwischen Berlin und Stuttgart beziehungsweise München oder zwischen Köln, Düsseldorf und Berlin, Extra-Züge unterwegs. „Damit stehen in der Weihnachtszeit 40.000 Sitzplätze zusätzlich zur Verfügung“, heißt es bei der Deutschen Bahn.