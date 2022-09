Probleme im Betriebsablauf Warum die Deutsche Bahn so unpünktlich ist – die drei wichtigsten Gründe

Am Gleis 4 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs drängen sich die Reisenden. Der Regionalexpress (RE) 4 nach Wuppertal ist in diesen Wochen noch ausgelasteter als in den vergangenen Monaten. Denn nicht nur die Pendler aus der Region sind auf den Regionalexpress angewiesen, sondern auch die Reisenden nach Berlin. Wer den ICE 651 in die Bundeshauptstadt bekommen möchte, muss zunächst nach Wuppertal fahren. Normalerweise fährt ein zweiter Zugteil in Düsseldorf ab, der sich dem 651er in Hamm anschließt. Wegen der Baustellen fällt dieser jedoch aus.