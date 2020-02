GE-Deutschland-Chef Dierker „Windkraftanlagen sind auch eine Zumutung“

Zum Beispiel?

Alle Hersteller bauen immer längere Rotorblätter, wir auch. Aufgrund der längeren Blätter haben wir mehr und mehr ein Transportproblem, vom Produktionsstandort zum Aufstellungsort. Aber bei uns wird das Rotorblatt jetzt geteilt. Das längste Blatt ist ungefähr 67 Meter lang: Wenn die Transportfahrzeuge damit Kurven bei Autobahnausfahrten fahren, stößt man an natürliche Grenzen. Aber dank eines halbierten Blattes transportieren wir nun schneller und günstiger. Windenergie ist eine innovative High-Tech-Branche. Über viele Jahre haben wir investiert in diese Technik. Und GE hat das an einer Stelle in der Welt gemacht: das ist in Salzbergen, in Niedersachsen. Deutschland ist für uns ein wichtiger Markt.