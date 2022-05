Ukraine sperrt Pipeline Dreht Russland jetzt langsam den Gashahn zu?

Der Grund dafür, dass der Ukrainer diese Pipeline schließen wollten, scheint auf der Hand zu liegen: Höhere Gewalt, der Krieg. Die GTSOU-Mitarbeiter könnten die Anlagen in der Region Luhansk nicht mehr kontrollieren, hieß es. Außerdem, so der Vorwurf, würden die russischen Streitkräfte unerlaubt Gas entnehmen und dadurch die Stabilität des gesamten Systems gefährden. Mit anderen Worten behaupten die Ukrainer: Die stehlen. Diese Vorwürfe wiederholten Naftogaz-Chef Juri Vitrenko und GTSOU-Chef Sergej Magokon am Mittwochnachmittag auch in einer schnell einberufenen Zoom-Pressekonferenz. Die Russen zweigten eine Million Kubikmeter Gas pro Tag ab, im Wert von rund 30 Millionen Dollar. „Das konnten wir nicht hinnehmen“, sagte Magokon.



Lesen Sie auch: Wie entkommt Deutschland Gas-Knebelklauseln mit Russland?



Aus all diesen Gründen hatte es schon am Dienstag geheißen, werde man an dem Knotenpunkt Sokhranivka ab Mittwoch, dem 11. Mai, 7 Uhr morgens, kein Gas mehr akzeptieren. Allerdings sei es möglich, hatten die Ukrainer die Russen wissen lassen, Gas umzuleiten, über einen Knotenpunkt und eine Pipeline weiter nördlich, bei Sudzha. Über diesen Weg könne die gesamte Menge, die im Süden ausfalle, gen Europa strömen. Kein Problem. Vitrenko und Magokon sagten am Mittwochnachmittag, technisch machbar sei es, 244 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag über Sudzha zu leiten. Das sei auch schon geschehen. 2017 habe Gazprom in der Spitze 248 Millionen Kubikmeter pro Tag über diesen Weg geschickt, 2018 245 Millionen Kubikmeter, 2019 240 Millionen Kubikmeter, 2020 sogar noch 165 Millionen Kubikmeter. Geht alles, wenn die Russen nur wollen, sollte das bedeuten. Auch zusätzliche Kosten würden Gazprom keine entstehen, sagten die beiden Manager. Im Umkehrschluss, so die Interpretation, heiße das aber auch: Wenn Gazprom diesen Weg nicht nutzt, dann sei das Absicht – und Vertragsbruch. „Es gibt keine Entschuldigung, wenn sie jetzt kein Gas über die Ukraine transportieren“, sagte Vitrenko.