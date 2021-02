Aldi, Lidl, Rewe, Edeka: Handel plant neuen Vorstoß im Streit um Billiglebensmittel

All das weiß auch die Politik – und nimmt trotzdem den Handel in die Pflicht: Die Supermärkte sollen dafür sorgen, dass bei den Bauern am Ende mehr Geld bleibt. So lässt sich ein Verhaltenskodex für den Handel interpretieren, den Landwirtschaftsministerin Klöckner entworfen hat. Preiserhöhungen, heißt es darin beispielsweise, „werden wir mit den Lieferanten in einer Art und Weise gestalten, die sicherstellt, dass die höheren Zahlungen auch den Landwirten zugutekommen“. Weiterhin sollen die Lebensmittelhändler zusichern, „den Wettbewerb nicht mit der alleinigen Zielsetzung der Preisführerschaft zu führen“ – insbesondere bei Fleischprodukten. Generell soll der Handel deutschen Produkten den Vorzug geben, also etwa bei Obst und Gemüse das heimische Angebot berücksichtigen, „bevor ausländische Ware zugekauft wird“.