Ceconomy-Chefwechsel Kann Jürgen Fitschen Media-Markt-Saturn retten?

Bei der Deutschen Bank zählte Jürgen Fitschen über Jahrzehnte fest zum Inventar. Von manchen belächelt, von manchen bewundert war der Sohn eine Landwirts aus der niedersächsischen Provinz unermüdlich mit dem Ziel unterwegs, dem Geldhaus bei großen deutschen Unternehmen ein freundlich-seriöses Gesicht zu verleihen. Seine Karriere schien längst auf der Zielgeraden angekommen zu sein, als sie 2012 noch einmal einen unerwarteten Höhepunkt erreichte. Als eine Art Anstands-Sidekick des in Deutschland als schwer vermittelbar geltenden Investmentbankers Anshu Jain rückte Fitschen mit an die Spitze des Konzerns – und wurde im folgenden Abwärtsstrudel zunehmend zu dessen tragischer Figur. Als die Polizei etwa einmal in einer Großrazzia in seine Bank stürmte, erschreckte das die damals noch nicht an derartigen Besuch gewöhnten Angestellten so, dass sich Fitschen telefonisch bei der Landesregierung beschwerte – und fortan mit dem Vorwurf leben musste, die Justiz beeinflussen zu wollen.