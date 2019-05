Hohe Abschreibungen Real-Verkauf brockt Metro Millionenverlust ein

Die Supermarktkette Real hat beim Handelsriesen Metro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 für einen deutlichen Verlust gesorgt. Wertminderungen auf das Immobilienvermögen im Zuge des Verkaufs der Kette in Höhe von 385 Millionen Euro führten unter dem Strich zu einem Verlust von rund 459 Millionen Euro, wie Metro am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Aber auch im fortgeführten Geschäft ohne Real verzeichnete Metro einen Verlust.