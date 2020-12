New Work „Jogginghosen wurden definitiv nicht so gekauft wie Klopapier“

Für Karl Lagerfeld war die Sache klar: „Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Doch das war vor Corona und vor dem Homeoffice. Mit dem ersten Lockdown, so das gängige Narrativ, hätten vormals korrekt gekleidete Angestellte zuhauf ihre Bürokleidung abgelegt und sich allmorgendlich in Turnschuhen und Jogginghosen an ihren Heimarbeitsplätzen versammelt. Obenrum im Businesslook für Zoom und Co – untenrum eher leger. Doch taugt die Jogginghose wirklich zum modischen Symbol der Coronakrise? Als eine Art Äquivalent zum Toilettenpapier, das im Frühjahr in den Supermärkten so reißenden Absatz fand?