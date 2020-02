Real-Verkauf: Nach dem Deal ist vor der Zerschlagung.

Die jüngeren Versuche, den Konzern auf das Großhandelsgeschäft zu konzentrieren, verliefen weniger glimpflich. Zumindest aus Mitarbeitersicht. Nach dem Verkauf der Kaufhof-Warenhäuser an den kanadischen Handelskonzern HBC begann dort ein beispielloser Niedergang. Kurz vor dem Kollaps reichte HBC Kaufhof schließlich an den österreichischen Immobilienunternehmer Rene Benko weiter, der seither am Zusammenschluss der früheren Wettbewerber Kaufhof und Karstadt werkelt. Auch das jedoch verbunden mit Sparmaßnahmen, Stellenstreichungen – und ungewissem Ausgang.



Bewegte Zeiten haben auch MediaMarkt und Saturn hinter sich. Bis zum 13. Juli 2017 operierten die Elektronikhändler ebenfalls unter dem Metro-Dach. Dann spaltete Vorstandschef Koch den Konzern auf. Zurück blieben der Lebensmittelhändler Metro mit den gleichnamigen Großmärkten und der Supermarktkette Real, sowie der börsennotierte Elektronikanbieter Ceconomy mit MediaMarkt und Saturn. Die Holding war mit großen Hoffnungen in die Unabhängigkeit gestartet. Doch es folgten mehrere Gewinnwarnungen, das Geschäft lief nicht rund, mehrere Wechsel an der Spitze folgten – kombiniert mit Sparmaßnahmen. So sank die Zahl der Vollzeitstellen in Deutschland im vergangenen Jahr um 2000 auf rund 21800 – den Abbau von 600 Jobs in der Ingolstädter Zentrale nicht eingerechnet. Im laufenden Geschäftsjahr sollen nach Informationen der „Lebensmittelzeitung“ weitere 1000 Vollzeitstellen in Deutschland wegfallen.