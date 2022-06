Teure Lebensmittel „In vielen Sortimentsbereichen dürften die Preise weiter steigen“

WirtschaftsWoche: Egal ob Milch, Sonnenblumenöl oder Kaffee – die Preise im Lebensmittelhandel scheinen momentan nur eine Richtung zu kennen: aufwärts. Wie nehmen Sie die Entwicklung wahr?

Ulrich Gallinat: Wir beobachten den Markt seit rund 30 Jahren, aber eine so dynamische Phase in der Preisentwicklung haben wir bislang noch nicht gesehen. Auch unsere Gesprächspartner im Einzelhandel sagen, dass es eine solche Preisdynamik nach oben nur in Ansätzen in den Nachkriegsjahren gab und dies somit eine historische Situation darstellt.

Leonard Gallinat: Deutschland galt lange als Land der billigen Lebensmittel. Womöglich neigt sich diese Ära jetzt dem Ende zu.