Daimler, ING, Munich Re Die Quartalszahlen des Tages

Umsatz von Delivery Hero steigt 2018 deutlich



Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Der Umsatz legte um rund 56 Prozent auf etwa 792 Millionen Euro zu, wie das Berliner MDax-Unternehmen mitteilte. In den Erlösen ist das Deutschland-Geschäft (Pizza.de, Lieferheld, Foodora) noch enthalten, das Delivery Hero im Dezember an die niederländische Lieferando-Mutter Takeaway.com verkauft hat. Im laufenden Jahr will Delivery Hero zusätzlich zu den bereits angekündigten Investitionen von 160 Millionen Euro weitere 250 Millionen Euro ins Geschäft stecken. In Europa will das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte operativ die Gewinnschwelle knacken.