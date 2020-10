Daten der US-Fitness-App Strava So zeigt sich der Radfahr-Boom in deutschen Städten

Im Laufe des Sommers verzeichnet Strava zwar immer noch gestiegene Nutzerzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, diese kommen aber nicht mehr heran an die teilweise registrierten Verdoppelungen im April. So kamen etwa im Juli in Hamburg nur noch knapp 16 Prozent Fahrradfahrten hinzu, und 12 Prozent neue Nutzer (jeweils im Vergleich zum Juli 2019), und im August in Frankfurt rund 9 Prozent an Fahrten. Waren die massiven Zuwächse im Frühjahr also nur ein Einmaleffekt? Paul Niemeyer sieht das naturgemäß etwas milder: Man habe in Deutschland eine „breite Basis” an Strava-Nutzern. Und die Vielzahl der Produktneuerungen und Weiterentwicklungen der vergangenen Monate seien „vielversprechend und ich freue mich auf die kommenden Monate.”



