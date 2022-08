Gerichtliches Verkaufsverbot Oppo verlässt deutschen Markt – ohne diese Handys wird das Angebot bald knapp

Am Horizont kündigt sich eine Entscheidung von geopolitischer Dimension an: Nokia klagt nicht nur in Deutschland gegen Oppo, sondern auch in Frankreich, Spanien, Großbritannien Niederlanden, Finnland und Schweden. Hängen diese Gerichte sich an das deutsche Urteil, dürfte Oppo sich komplett aus Westeuropa verabschieden. Dagegen dürfte es Nokia vor Gerichten in den Schwellenländern schwerer fallen, ein ähnliches Drohszenario aufzubauen: „Die unterschiedliche Rechtsphilosophie zwischen Deutschland und dem Rest der Welt vertieft den geopolitischen Graben zwischen West und Ost“, sagt Patenexperte Müller.