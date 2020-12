Klage gegen Facebook Mit einem Vergleich wird Facebook dieses Mal nicht davonkommen

Es sind Fragen, die Gerichte allein nicht werden klären können. Der Gesetzgeber muss ran. Ob er das tut und wie, wird vor allem davon abhängen, ob die Demokraten bei der Stichwahl in Georgia am 5. Januar doch noch die Mehrheit im US-Senat erringen. Sie könnten dann Gesetze ändern.



Die Demokraten haben am lautesten über die Macht der Tech-Konzerne getönt, obwohl sie deren Mitarbeitern am nächsten stehen. Aber selbst, wenn sie die zwei Senatssitze aus Georgia erringen, ist ihre Mehrheit knapp und so von vornherein politisch aufgeladen.