Oracle setzt sich durch Microsoft geht bei TikTok leer aus

Ellison hat zumindest eine gute Nase, was erfolgversprechende Investitionen angeht. Vor zwei Jahren war er nicht nur groß privat bei Tesla eingestiegen, sondern war auch in den Aufsichtsrat des Elektroautoherstellers eingezogen. Seine Anteile sind nun mehrere Milliarden Dollar wert. In der Milliardärsliste von Bloomberg, wo er lange Jahre als reichster Mann des Silicon Valley rangierte, ist er nun wieder auf Platz 11 vorgerückt, mit einem geschätzten Vermögen von 67 Milliarden Dollar. Reicher sind im Hightech-Tal nur Mark Zuckerberg, Elon Musk und die Google-Gründer. Bei TikTok kann sich Ellison, der bei Oracle auch als Cheftechnologe fungiert, von seinen Kindern Megan und David beraten lassen. Beide kennen sich im Mediengeschäft aus. Die Geschwister sind Filmproduzenten in Hollywood.



Mehr zum Thema

US-Präsident Trump will die App TikTok verbieten – und heizt den Handelskrieg mit China weiter an: Es dürfte noch weitere Anbieter treffen – vor allem in einer Branche.