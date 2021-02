Parler Das Netzwerk der Trump-Fans feuert seinen CEO

Dass Matzes Kündigung in direktem Zusammenhang mit einer Meinungsverschiedenheit über die künftige Strategie des Netzwerks steht, machte Parler selbst gegenüber seinen Mitarbeitern sehr deutlich. „Am 29. Januar 2021 hat der Vorstand entschieden, meine Position als CEO von Parler mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ich war an dieser Entscheidung nicht beteiligt“, sagte Matze in einem Memo an die Mitarbeiter des Unternehmens. Er sei in den vergangenen Monaten auf ständigen Widerstand gegen seine Unternehmensvision und seine Ansicht über freie Meinungsäußerung gestoßen.