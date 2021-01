Nach Twitter-Rausschmiss Parler könnte Trumps neues Twitter werden – was über den Kanal bekannt ist

Dass insbesondere Parler unter der kritisch beäugten, teils gewalttätigen und radikalen Fangemeinde des ausscheidenden US-Präsidenten eine größere Rolle spielen könnte, halten auch Apple und Google für möglich. Das zeigt sich an ihrer Reaktionen seit der Sperrung von Trumps Twitter-Konten. Die US-Konzerne haben nach eigenen Aussagen die Aktivitäten der Trump-Anhänger auf der US-Plattform ins Visier genommen. Deren Beiträge in der Mikroblogging-App zielten darauf ab, die „andauernde Gewalt in den USA weiter anzustacheln“, erklärte etwa Googles Mutterkonzern Alphabet am Freitag. Da die App nicht über die notwendigen Regelungen für gefährliche Inhalte verfüge, werde das Herunterladen des Nachrichtendienstes bis zur Behebung ausgesetzt.

Auch Apple forderte Parler auf, binnen 24 Stunden „alle anstößigen Inhalte aus Ihrer App zu entfernen, sowie alle Inhalte, die sich auf Angriffe auf Personen oder staatliche Einrichtungen jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt beziehen“. Parler müsse einen schriftlichen Plan „zur Moderation und Filterung dieser Inhalte“ vorlegen, hieß es in einem Brief an das Unternehmen, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Apple zitierte darin Beiträge von Nutzern, die einen bewaffneten Protest in der US-Hauptstadt Washington planen. „Inhalte, die das Wohlergehen anderer gefährden oder zu Gewalt oder anderen gesetzlosen Handlungen anregen sollen, waren im App Store niemals akzeptabel“, so Apple in dem Schreiben. Apple lehnte einen Kommentar ab.