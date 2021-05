Arbeitgeberranking 2021: Audi macht sich hübsch für die Tesla-Fans

Auf Geld und Marktmacht allein will sich Audi aber nicht verlassen. Im Kampf um kluge Köpfe will sich Audi auch selbst wandeln, will Tesla dort ähnlicher werden, wo das Unternehmen den amerikanischen Angreifer als Vorbild sieht. IT- und Software-Orientierung statt Benzin im Blut, schnelle Entscheidungen statt zähe Prozesse, Gestaltungsfreiheiten wie bei einem Startup statt starre Konzernstrukturen – die Ingolstädter wollen nicht nur von Tesla lernen, um bessere Autos zu bauen, sondern auch, um sich für gute Bewerber hübsch zu machen.



„Wir haben zum Beispiel die Audi Denkwerkstatt in Berlin, die Audi Business Innovation GmbH in München und die im vergangenen Jahr gegründete Softwaretochter Cariad, wo in Strukturen und mit Methoden gearbeitet wird, die in Startups üblich sind: in agilen, selbst-organisierten Teams mit hoher Entscheidungsautonomie und flexiblen Arbeitszeitmodellen“, wirbt Celina Beci, Leiterin der Nachwuchsprogramme bei Audi, für Ihr Unternehmen und den übergeordneten VW-Konzern.