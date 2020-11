Wieso halten die befragten Bürger in Deutschland so viel weniger von Friedrich Merz als etwa die CDU-Parteimitglieder, die in anderen Umfragen mehrheitlich angeben, ihn als Parteichef haben zu wollen? Meine These: Parteimitglieder beschäftigen sich intensiver mit politischen Standpunkten ihrer Topleute. Alle anderen Bürger urteilen eher aus dem Bauchgefühl. Und da zählt eben ganz wesentlich auch: Sympathie.



Wie wirkt Friedlich Merz auf Sie? Erlauben Sie mir meine eigene Einordnung. Wichtig hierbei übrigens: Auch wenn ich einiges dazu zu sagen hätte – Merz´ politische Standpunkte zu Welt und Gesellschaft sollen hier außen vor bleiben. Ich schätze seine Wirkung so ein (und die kann von der Realität abweichen. Aber das vermittelt sich den meisten in der Öffentlichkeit eben nicht): Überbordend selbstbewusst.