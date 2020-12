Wagniskapital Start-ups: Warum Erfolg keine Glücksfrage ist

„Unsere besten Start-ups sollen nicht einfach weggekauft werden, sobald sie größer und interessant werden“, sagt Peter Altmaier: „Ich habe lange für den Zukunftsfonds gekämpft, denn wir brauchen in Deutschland mehr Wagniskapital.“ Mit dem Zukunftsfonds wolle er nun das Doppelte an privaten Mitteln hebeln und „so mindestens 30 Milliarden Euro an Wagniskapital für junge, innovative Start-ups mobilisieren“. Damit dies gelingt, spreche er bereits mit Family Offices, Familienunternehmern und institutionellen Anlegern wie Versicherungen – der Wirtschaftsminister wird also quasi selbst zum Fundraiser mit einem großen Ziel vor Augen: „Ich will, dass wir hier in Deutschland eine neue Wagniskapitalkultur entwickeln.“



Gerade im Bereich Biotech ist der Aufholbedarf besonders groß, zeigt eine Studie der Unternehmensberatung EY: 90 Millionen Euro wurden 2019 hierzulande in Biotech-Start-ups investiert – in den USA ist dagegen allein ein einzelner Fonds wie Flagship Pioneering mit mehr als 30 Milliarden Dollar ausgestattet. Davon profitiert hat etwa auch der amerikanische Corona-Impfstoffhersteller Moderna.