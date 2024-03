Steueridentifikationsnummer: Warum aus der Steuer-ID eine Bürger-ID werden soll

Während der Coronakrise im Herbst 2020 legte die damalige Bundesregierung einen neuen Gesetzesentwurf vor, der die lebenslang gültige Steuer-ID zur behördenübergreifend einsetzbaren Bürgernummer, die sogenannte Bürger-ID, ausweiten sollte. Zunächst war unklar, wie viel Zustimmung das Vorhaben in den Parlamenten finden würde. Nachdem es im Januar 2021 bereits den Bundestag passiert hatte, folgte im März 2021 auch die Zustimmung des Bundesrates. Am 7. April 2021 ist das Gesetz in Kraft getreten. Was man zur Bürger-ID wissen muss.