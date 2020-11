Auch in Amerika sind aktuell die klassischen Werte in einer stärkeren Verfassung als die High-Techs. Während der Dow Jones auf ein neues Hoch vorgedrungen ist und in der Spitze fast die Marke von 30.000 Punkten erreicht hat, hängt der Nasdaq-100-Index einige Prozente hinterher. Die Technologiewerte jetzt schon abzuschreiben, ist zu früh. An den großen Trends Cloud, Internet und umfassende Digitalisierung ändert sich nichts, auch wenn konjunkturabhängige Aktien vorübergehend etwas besser laufen. Die entsprechenden Umschichtungen in den Depots könnten den Nasdaq-Index noch in den Bereich 11.200 bis 11.000 Punkte abgleiten lassen, ohne am großen Aufwärtstrend etwas zu ändern.