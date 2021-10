Allianz Global Wealth Report 2021  Corona bringt Vermögens-Rekord – aber nur ein Industrieland boomt

Am stärksten wuchsen die Vermögen indes in den Schwellenländern, vor allem in Osteuropa, gefolgt von Asien (Japan, der westlich geprägte Problemfall des Kontinents, zählt in diesen Rankings nicht zu Asien). Damit kommen knapp ein Fünftel der weltweiten Vermögen heute aus Asien – vor zehn Jahren war es noch ein gutes Zehntel. Wenn auch in kleinen Schritten nähern sich die weltweiten Vermögen also an.