Kommen sie nun wirklich? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Trumps Autozöllen

Welche Standorte träfen höhere US-Zölle in Deutschland?



Rund 29 Prozent der deutschen Autoexporte in die USA entfallen auf Baden-Württemberg, 28 Prozent auf Bayern, so das Institut der deutschen Wirtschaft. 62 Prozent der sächsischen US-Exporte kommen aus dem Autobereich. Die Oberklasse-Fahrzeuge Audi A6 bis A8 werden aus Neckarsulm in die USA verschifft, die großen BMWs kommen aus dem niederbayerischen Dingolfing, die Mercedes S- und E-Klasse aus Stuttgart, die Porsches aus Stuttgart, Leipzig und Bratislava. Strafzölle auf Autoteile träfen auch Motorenwerke in Stuttgart, München, Steyr in Österreich und Györ in Ungarn.