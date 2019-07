Neue Facebook-Währung Mnuchin nennt Libra ein „nationales Sicherheitsproblem“

Eigentlich soll Libra in der ersten Jahreshälfte 2020 an den Start gehen. Mit dieser Ankündigung im Juni schreckte Facebook Notenbanken und Politiker weltweit auf. Auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire und der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, sprachen sich gegen Libra aus und forderten scharfe Regulierungen.



Das Bundesfinanzministerium äußerte sich jüngst ebenfalls kritisch. Es bestehe ein Risiko für die staatliche Hoheitsgewalt, berichtete die „Bild“-Zeitung in ihrer Dienstagausgabe vorab unter Berufung auf ein internes Papier des Ministeriums. „Ein 'Wettbewerb' zwischen staatlicher und privater Währung könnte sich negativ auf das Währungsmonopol der EZB auswirken“, zitiert die Zeitung daraus. Man sehe Libra als Bedrohung für den Euro. Gemeinsam mit der Bundesbank solle die Bundesregierung prüfen, „wie eine Etablierung als echte Alternative zur staatlichen Währung verhindert werden kann“.