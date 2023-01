Rüstungspolitik Zeitenwende auf Japanisch: Wie der Inselstaat die Aufrüstung beschleunigt

Ein Krieg zwischen China und den USA um Taiwan würde „fast zwangsläufig zum Teil von US-Militärbasen auf japanischem Territorium aus geführt“, warnt Pascal Lottaz von der Waseda-Universität in Tokio. „Doch ‚Sterben für Taipei‘ ist in Japan sicher kein mehrheitsfähiger Slogan.“ Im Zweifelsfall könnte Japan die eigene Unversehrtheit über die Bündnistreue in der Allianz stellen – sofern es sich in die Lage versetze, sich ohne die USA selbst zu verteidigen.



