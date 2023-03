Tauchsieder Droht ein dritter Weltkrieg?

Am 3. Dezember 1922 schreibt Lu Xun die Vorrede zu seiner Erzählsammlung „Aufruf zum Kampf“. Der chinesische Schriftsteller prägt darin die Metapher der „schlafenden Menschen“ in der „eisernen Kammer“: Seine Landsleute verdämmern ihr Leben in Apathie und Aberglaube, Gehorsam und Gleichgültigkeit, verzwergt von der Disziplinargewalt konfuzianischer Traditionen. Er schildert ein Land und ein Volk der schulterzuckenden Antriebsarmut, das seine Zukunft verspielt (und in der Erzählung „Tagebuch eines Verrückten“ buchstäblich seine Kinder auffrisst), weder offen für Impulse aus dem Westen, noch stark genug, alte Zöpfe abzuschneiden, ohne sich dabei selbst zu verleugnen: „Sie werden aus dem Tiefschlaf in den Tod übergehen und die Tragödie des Sterbens nicht empfinden.“