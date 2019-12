US-Strafzölle auf Champagner „Eine ganz schöne wirtschaftliche Katastrophe“

Dass die Liste der zu bestrafenden Produkte verlängert werden könnte, war die ganze Zeit über befürchtet worden. Tatsächlich soll nun Trumps Zorn über die Besteuerung von US-Internet-Größen wie Google und Facebook in Frankreich auch Champagner treffen. Und zwar mit Vergeltungs-Zöllen in Höhe von gleich 100 Prozent. Ebenso Käse, Kosmetikprodukte und Handtaschen. Die endgültige Entscheidung soll Anfang Januar fallen. Von Cremetöpfen und Taschen hat LVMH ebenfalls eine ganze Reihe besonders teurer Exemplare im Sortiment. An einer besonderen Verbundenheit zwischen zwei Milliardären kann die Wahl des Warensortiments also nicht liegen.



Das Büro von Trumps Handelsbeauftragtem Robert Lighthizer listet insgesamt 63 Produkte im Handelswert von 2,4 Milliarden US-Dollar auf. So hoch sind nach Schätzungen der US-Administration auch die Digitalsteuern, die Paris bei Google, Amazon, Facebook & Co. eintreiben will.



Trumps Drohung schickte den Aktienkurs von LVMH umgehend auf Talfahrt. Er konnte sich in den Tagen darauf nur mit Mühe berappeln. Den beiden anderen französischen Luxusherstellern – Hermès und Gucci-Mutter Kering – erging es ähnlich.



Keine der Firmen wollte sich dazu aktuell äußern. Auch die Champagner-Kellereien halten sich zurück. Lediglich der Co-Präsident der Champagnerwinzer-Vereinigung UMC, Jean-Marie Barillère, äußerte sich geschwind gleich am Dienstag in der Regionalzeitung „L‘Union“ aus Reims. Anschließend fiel er in beredtes Schweigen. „Eine Strafsteuer wäre „eine ganz schöne wirtschaftliche Katastrophe“, sagte er der Zeitung. „Das käme einem Ausstieg aus dem amerikanischen Markt gleich.“