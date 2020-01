Verteidigungspolitik Nordkorea nimmt erstmals an Münchener Sicherheitskonferenz teil

Die Münchner Sicherheitskonferenz findet in diesem Jahr zum 56. Mal statt. Bisher haben 18 Staatschefs, 12 Regierungschefs und 70 Außen- und Verteidigungsminister ihr Kommen zugesagt. „Das Interesse an der Konferenz ist größer denn je. Wir haben allerdings schon in den letzten Jahren Kapazitätsgrenzen erreicht“, betonte Ischinger. Deswegen wolle man die Zahl der Teilnehmer nicht noch weiter steigen lassen.