Bundeshaushalt 2024 Der Bund muss sparen – und alle sind sauer

Aber auch die Union will der FDP keine Hilfe sein. CDU-Chef Friedrich Merz brachte gerade erst einen Vorschlag ein, der höhere Steuersätze für Spitzenverdiener vorsieht. Für die Liberalen geht das gar nicht – sie verweisen auf das ohnehin schon bestehende Spitzenniveau an der Einkommensspitze. Es sind gegenseitige Sticheleien, die das Klima zwischen Union und FDP prägen – fast so wie zu Zeiten der schwarz-gelben Koalition in den Jahren 2009 bis 2013, die vor zehn Jahren ihr trauriges Ende fand.