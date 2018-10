Die Hessen-Wahl und ihre Folgen „Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel“

Die CDU-Schwester CSU und die SPD hatten erst vor zwei Wochen bei der Wahl in Bayern empfindliche Verluste einstecken müssen. In beiden Lagern hielt man sich anschließend öffentlich weitgehend mit Kritik an den Spitzen zurück, da noch die Abstimmung in Hessen anstand. Unmut könnte sich nun Bahn brechen, Rufe nach Erneuerung lauter werden. Am ersten November-Wochenende kommen die Spitzen von CDU und SPD zu separaten Klausurtagungen zusammen. Nahles wehrte sich zuletzt dagegen, der Abstimmung in Hessen eine Bedeutung als „Schicksalswahl“ beizumessen. Ähnlich hatte sich auch Merkel geäußert. Nach der Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen äußerte sie: „Es muss sich in der SPD etwas ändern“, sagte sie am Sonntag. Die SPD müsse klarmachen, wofür sie stehe. Außerdem sei „der Zustand der Regierung nicht akzeptabel“. Sie fügte hinzu: „Wir erwarten deshalb auch von der Union, dass sie Konsequenzen zieht und ihre inhaltlichen und personellen Konflikte schnell löst.“